Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti!

02 Aralık 2024 19:02 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 22:09

Fenerbahçe evinde konuk ettiği Gaziantep FK maçında 3 puanı 3 golle aldı. Konuk takımda Okereke topu filelere gönderirken sarı-lacivertli takımda golleri Oğuz Aydın, Becao ve Dzeko kaydetti.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe​ ile Gaziantep FK​ karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe 3. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Konuk takım 41. dakikada Okereke'nin golüyle karşılaşmada skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarıda 78. dakikada Becao ile Fenerbahçe maçta tekrar öne geçen golü buldu.

Sarı-lacivertli takım son olarak 89. dakikada Dzeko'nun attığı golle maçı 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı Fenerbahçe 3 puanı 3 golle almış oldu.

Galatasaray'ın dün akşam Eyüpspor'a puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe aradaki puan farkını 3'e indirdi.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

3'⚽Oğuz Aydın, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. İsmail Yüksek'in baskıyla kazandığı top sonrasında En-Nesyri savunma arasında boş kalan Oğuz Aydın'a pasını verdi. Oğuz Aydın müsait pozisyonda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı.

9'🚫Tadic'in pasında En-Nesyri kaleci ile baş başa kaldı. Şutu yandan auta gitti.

34'🚫İrfan Can Kahveci serbest vuruşta topu üstten auta gönderdi.

41'⚽Ceza sahasına yapılan ortada Okereke şutunda Livakovic'i geçemedi. Seken topu tamamlayan Okereke topu ağlara gönderdi. Maçta skor 1-1 oldu.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

46'▶️İkinci yarı başladı.

48'🚫Oğuz Aydın, ceza sahasına topu gönderdi. Tadic kale sahasında şutunu çekti. Savunmaya çarpan top dışarı gitti.

57'🚫Saint-Maximin sol taraftan ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Dioudis'in de dokunuşuyla direğe çarpan top dışarı gitti.

78'⚽Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda Rodrigo Becao kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi.

89'⚽Edin Dzeko topu filelere gönderdi.

90'⏹ Maç sona erdi.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz da teknik heyet tercihi nedeniyle kadro dışında kaldı.

AMRABAT İLE SZYMANSKİ YEDEKTE

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Mourinho, Slavia Prag maçında mide enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almayan Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski'yi yedeklere yazdı.

İRFAN CAN 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'e döndü.

Son olarak ligin 10. haftasında 27 Ekim'de Bodrum FK maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Az Alkmaar ve Sivasspor maçlarında kadroda yer alamadı.

Ligde Kayserispor maçında kadroya girmesine rağmen oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag müsabakasında ise maça sonradan dahil oldu.

İrfan Can, 38 gün sonra 11'de forma giydi.

DJİKU'YA DERBİ ÖNLEMİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesinde deneyimli savunmacısı Alexander Djiku'yu riske etmedi.

Gaziantep FK maçına 3 sarı kartla çıkacak Djiku, kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olma riskini taşıyordu.

Mourinho, Djiku'nun yerine karşılaşmada Rodrigo Becao'yu ilk 11'de başlattı.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Neysri.

Gaziantep: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan.

HAKEM KADROSU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.