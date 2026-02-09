Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın nereden izlenir saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu gözler Kante'de

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler zirve yarışında puan farkını yeniden 3 puana indirmek için sahada. Başkent temsilcisi ise Kadıköy'de sürpriz arayışında. Fenerbahçe’de Kerem, bugün sarı kart görmesi durumunda cezalı konuma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın nereden izlenir saat kaçta?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın nereden izlenir saat kaçta? İlk 11’ler belli oldu gözler Kante’de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
19:48
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
19:48

, Trendyol 'in 21. haftasında sahasında 'yle mücadele edecek.

Ligde yenilgisiz yoluna devam eden tek ekip olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik neticesinde topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği karşılaşmasında 5 futbolcusundan faydalanamayacak.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın nereden izlenir saat kaçta? İlk 11’ler belli oldu gözler Kante’de

Sakatlıkları düzelmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif bugün kadroda bulunamayacak.

Türkiye Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın nereden izlenir saat kaçta? İlk 11’ler belli oldu gözler Kante’de

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bu akşam oynayacakları maçla Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, 31 karşılaşmada ise denge bozulmadı. Gençlerbirliği 16 maçta 3 puana ulaşan taraf oldu.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, rakibine 172 gol kaydederken kalesinde ise 101 gol gördü.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın nereden izlenir saat kaçta? İlk 11’ler belli oldu gözler Kante’de

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ SAAT KAÇTA CANLI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat 20.00'da başlayacak.

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın nereden izlenir saat kaçta? İlk 11’ler belli oldu gözler Kante’de

N'GOLO KANTE İLK 11’DE Mİ?

Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin bugünkü maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın nereden izlenir saat kaçta? İlk 11’ler belli oldu gözler Kante’de

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.

YORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
