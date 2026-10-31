Fenerbahçe Göztepe CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Göztepe maçı başlıyor

Fenerbahçe, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkacak. Ligde 16 puanla beşinci sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Göztepe ise 12 puanla çıktığı deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI YAYINLANACAK

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 1 yayınını Digiturk üzerinden takip edebilecek. Mücadele şifresiz olarak yayınlanmayacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın canlı yayın adresi beIN SPORTS 1 olacak.

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlenecek.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Ake, sakatlıkları nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. PFDK tarafından üç maç men cezası verilen Archie Brown da karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

Konuk ekip Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak mücadelede görev yapamayacak.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE ARASINDAKİ MAÇLARDA SON DURUM

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 61. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 60 lig maçında Fenerbahçe 27 galibiyet elde ederken Göztepe 9 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 91 gol kaydederken Göztepe rakip fileleri 45 kez havalandırdı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan son karşılaşma ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.