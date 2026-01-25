Fenerbahçe Göztepe maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, 17. dakikada Nene'nin golüyle üstünlüğü ele geçirdi. Asisti ise Musaba gerçekleştirdi.

Göztepe'nin cevabı 24. dakikada Janderson'dan geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrılmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 43 puanla zirvenin 3 puan gerisinde kaldı.

Göztepe'nin puanı ise 36 seviyesine çıktı.

Sarı-lacivertliler ligde gelecek hafta Kocaelispor deplasmanına gidecek.

İzmir ekibi, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.