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Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 18:13 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 18:14
Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 5 Ocak Pazar günü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho​ yönetiminde FenerbahçeCan Bartu Tesisleri​'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, daha sonra iki grup halinde pas çalışmaları ve çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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