Fenerbahçe hazırlık maçında farklı galip! Strasbourg'u sahadan sildi: 4-0
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 21:45 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 21:47
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Strasbourg ile hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler milli takımdan dönen Szymasnki ve Dusan Tadic maçta süre aldı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun sahaya sürdüğü ilk 11'de Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Tadic, Szymanski, Kent ve Dzeko yer aldı.
Fenerbahçe, ilk yarıda attığı gollerle rakibini 4-0 mağlup etti.
Golleri Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com