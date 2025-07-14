Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe ile Barcelona transferde karşı karşıya! 40 milyon euroluk teklif

Rashford için kıyasıya rekabet: Mourinho’nun gözdesi Fenerbahçe bastırıyor, Barcelona ise pusuda bekliyor

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe ile Barcelona transferde karşı karşıya! 40 milyon euroluk teklif
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 07:18
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 07:18

, teknik direktörü ’nun isteği doğrultusunda İngiliz devi Manchester United’da kadro dışı bırakılan Marcus Rashford için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, yıldız kanat oyuncusunun transferi için 40 milyon euroyu gözden çıkarırken transferde dev bir rakip de ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile Barcelona transferde karşı karşıya! 40 milyon euroluk teklif

BARÇA’DA KANAT ALARMI SONRASI ROTA RASHFORD

İspanyol basını, uzun süredir hücum hattına elit bir kanat oyuncusu katmak için çalışmalarını sürdüren 'nın Rashford'u listesine aldığını yazdı. Noticies'te yer alan habere göre teknik direktör Hansi Flick, Lamine Yamal ve Raphinha’yı sezon boyunca dinlendirmek için alternatif bir isme ihtiyaç duyuyor. Ancak Barça’nın öncelikli hedeflerinden olan Nico Williams, Athletic Bilbao ile 2035’e kadar sözleşmesini uzattı. Rafael Leao için Milan kapıları kapattı, Luis Díaz ise Bayern Münih ile anlaşmak üzere.

Bu gelişmeler sonrası gözler, Manchester United’da kadro dışı bırakılan Marcus Rashford’a çevrildi. 26 yaşındaki yıldız, Barça için akılcı bir olsa da, Fenerbahçe’nin agresif yaklaşımı İspanyol devini zora sokuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli yıldıza Al Nassr kancası: Transferde dev pazarlık!

HAYALİ BARCELONA AMA!..

Barcelona cephesi, Rashford’un takıma katılma arzusunu memnuniyetle karşılarken; Fenerbahçe’nin sunduğu ciddi teklifin, İngiliz kulübü ve oyuncu cephesinde dengeleri değiştirebileceği belirtildi. Mourinho’nun bizzat devreye girmesi de Fenerbahçe’nin bu transferdeki kararlılığını gözler önüne seriyor. İngiliz yıldızın geleceği hakkında nihai kararın önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe ile Barcelona transferde karşı karşıya! 40 milyon euroluk teklif

AMORIM KESİNLİKLE İSTEMİYOR

Ruben Amorim yönetiminde yeni sezonda toparlanmak ve üst sıralarda yer almak isteyen Manchester United'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Aston Villa'da tamamlayan Marcus Rashford yeni sezonda kesinlikle takımda düşünülmüyor.

ETİKETLER
#barcelona
#barcelona
#transfer
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Transferleri
#marcus rashford
#Marcus Rashford
#Manchester United
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.