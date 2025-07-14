Fenerbahçe ile Barcelona transferde karşı karşıya! 40 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda İngiliz devi Manchester United’da kadro dışı bırakılan Marcus Rashford için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, yıldız kanat oyuncusunun transferi için 40 milyon euroyu gözden çıkarırken transferde dev bir rakip de ortaya çıktı.

BARÇA’DA KANAT ALARMI SONRASI ROTA RASHFORD

İspanyol basını, uzun süredir hücum hattına elit bir kanat oyuncusu katmak için çalışmalarını sürdüren Barcelona'nın Rashford'u listesine aldığını yazdı. Noticies'te yer alan habere göre teknik direktör Hansi Flick, Lamine Yamal ve Raphinha’yı sezon boyunca dinlendirmek için alternatif bir isme ihtiyaç duyuyor. Ancak Barça’nın öncelikli hedeflerinden olan Nico Williams, Athletic Bilbao ile 2035’e kadar sözleşmesini uzattı. Rafael Leao için Milan kapıları kapattı, Luis Díaz ise Bayern Münih ile anlaşmak üzere.

Bu gelişmeler sonrası gözler, Manchester United’da kadro dışı bırakılan Marcus Rashford’a çevrildi. 26 yaşındaki yıldız, Barça için akılcı bir transfer olsa da, Fenerbahçe’nin agresif yaklaşımı İspanyol devini zora sokuyor.

HAYALİ BARCELONA AMA!..

Barcelona cephesi, Rashford’un takıma katılma arzusunu memnuniyetle karşılarken; Fenerbahçe’nin sunduğu ciddi teklifin, İngiliz kulübü ve oyuncu cephesinde dengeleri değiştirebileceği belirtildi. Mourinho’nun bizzat devreye girmesi de Fenerbahçe’nin bu transferdeki kararlılığını gözler önüne seriyor. İngiliz yıldızın geleceği hakkında nihai kararın önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.

AMORIM KESİNLİKLE İSTEMİYOR

Ruben Amorim yönetiminde yeni sezonda toparlanmak ve üst sıralarda yer almak isteyen Manchester United'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Aston Villa'da tamamlayan Marcus Rashford yeni sezonda kesinlikle takımda düşünülmüyor.