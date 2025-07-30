Fenerbahçe imzayı attı! Ali Koç'tan transfer açıklaması: 'Bugün bile bir şeyler olabilir'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla mali bağımsızlığa ulaşacaklarını söyleyerek, "Bizim ne şekilde göreve geldiğimizi hatırlıyorsunuz. Mali bağımsızlığı açıklamaya ramak kaldı. Biz doğru yoldayız" dedi.

"YENİ STADYUM İSMİMİZLE İLK MAÇIMIZ"

Törende konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Tarihimizin en değerli iş birliklerinden birine imza atmaktayız. Ülker ile 2015 yılında başlayan isim anlaşmamız 2025-2026 sezonu sonu itibarıyla tamamlanmıştı. Ülker, Fenerbahçe'nin pek çok tarihi anına, duygusal buluşmalarına eşlik etti. Ülkemize sunduğu çok yönlü katkılarla, Türk sporuna katkılarıyla stadyum isim hakkı için 4 büyük ajansla çalıştık. Güçlü bir global marka arayışına girdik. Aylardır devam eden görüşmeler neticesinde dünyanın en hızlı büyüyen markalardan biriyle anlaşma sağladık. Bu iş birliği yalnızca kulübümüz için değil, Türk sporu için çok değerli olacak. Bugün stadımızın yeni adı ile ilk karşılaşmamıza çıkacağız" dedi.

"AVRUPA'DAKİ EN YÜKSEK ANLAŞMALARDAN BİR TANESİ"

Ali Koç, yapılan anlaşmanın göreve geldikleri vizyon doğrultusunda yapıldığına vurgu yaparak, "Bugün Türk spor tarihinin benzeri olmayan anlaşmayı kamuoyuna resmi olarak duyurmak için buradayız. Son derece gururluyuz ve heyecanlıyız. Bir önceki isim sponsorumuz Ülker grubu ve Murat Ülker'e teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en büyük anlaşma. Stadımıza 2. defa sponsor alıyoruz. Avrupa'da bu yeni yeni oluyor. Avrupa'daki en yüksek anlaşmalardan bir tanesidir. Bu anlaşma sadece ticari anlaşma değil, hayale verilen sözdür. Bugün sadece mabedimizin yeni ismini açıklamıyoruz. Fenerbahçe'nin her geçen gün büyüyen bir kulüp olduğu kararlılığının altınız çiziyoruz. Biz yola çıktığımızda sadece sportif başarılar değil mali disipliniyle, kurumsal yapısıyla, şeffaflığıyla, itibarıyla örnek bir yapıya kavuşturmanın sözünü vermiştik. Bu anlaşma o vizyonun yansımasıdır. Uzun vadeli yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. Fenerbahçe global bir marka olma yolunda adım adım ilerlemektedir" şeklinde konuştu.

"TRANSFERDE BUGÜN BİLE BİR ŞEYLER OLABİLİR"

Transferle ilgili soruya BaşkaN Koç, "Transferde bugün bile bir şeyler olabilir" diye cevap verdi. Koç, stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olmasıyla ilgili girişimleri üzerine bilgi vererek, "Stadımızın çatısında Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Birden fazla başvuru oldu, henüz yanıt olmadı. Nezaketen cevap alamadık" ifadelerini kullandı.

"MALİ BAĞIMSIZLIĞI AÇIKLAMAYA RAMAK KALDI"

Yapılan bu anlaşmalarla mali bağımsızlığa ulaşacaklarını belirten sarı-lacivertlilerin başkanı, "Bizim ne şekilde göreve geldiğimizi hatırlıyorsunuz. Geldiğimiz noktada mali bağımsızlığı açıklamaya ramak kaldı. Biz doğru yoldayız. Mali genel kurul geldiği zaman gelirlerimizin yüzde 50'si serbest kalması. Çok ciddi faizler ödedik. Bu gibi anlaşmalar bizim açımızdan çok değerli. Mali genel kurulda bunları açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

"BİZİ İKNA ETMESE BUGÜN BURADA OLMAZDIK"

Hamdi Ulukaya: "Sayın başkanın üç ay önce bir telefonu, bizi buraya getirdi. Bizi ikna etmese, bugün burada olmazdık. 'Olur mu canım Chobani ABD'de, Türkiye'de işimiz yok' dedim ama içimden de gülümsedim. İçimize kurt düştü, sayın başkanın müthiş misafirperverliği ve insanlığı..."

"KADIKÖY'Ü MERAK EDERDİM"

Çocukluk zamanlarına atıfta bulunan Ulukaya: "Erzincan'daki çocukluk arkadaşlarıma selam gönderiyorum, onları ilk maça bekliyorum. Buradaki müthiş enerjiyi radyodan hisseder ve Kadıköy'ü merak ederdik. İlk defa üniversiteye hazırlanırken geldim ve kale arkasından bilet aldım. Oradaki arkadaşlarıma şimdi buradan selam gönderiyorum. Ülkemizdeki Fenerbahçelilere, çocuklara mesaj gönderiyorum. Biz aklımızı bir araya getirirsek, yapamayacağımız bir şey yok! Burası halkın ve Fenerbahçelilerin stadyumu. Ondan başka bir şey, daha büyük duygu olamaz. Kasabadaki arkadaşlarımı buraya davet edeceğim ve beraber maç izleyeceğiz." dedi.

"BİZ FENERBAHÇELİLERİN YOL ARKADAŞIYIZ"

Hamdi Ulukaya: "Sayın başkanın yüreği Fenerbahçe için yanıyor. Fenerbahçe böyle duygusal bir yer. Eğer bize o telefonu açmasa, biz de burada olmazdık. Halkımız için, Fenerbahçeliler için hayırlı olsun. Biz Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız, bundan ötesi yok. Bugün buradayız, bir ay sonra memlekete gideceğiz ve sonra maça geleceğiz. Chobani sadece tabelada desteklemeyecek, her noktada yanınızdayız." şeklinde aktardı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Anlaşmanın detayları 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varıldı. Anlaşma detaylarına göre; sarı-lacivertliler 2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli için 10 milyon Euro; Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4 milyon Euro ve devam eden sezonlar için minimum 4 milyon Euro gelir elde edecek.