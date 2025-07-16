Fenerbahçe İstanbul'a getirecekti, İspanyollar gelişmeyi duyurdu: Transfere dahil oldular

Fenerbahçe'ye İspanyol futbolcu Marco Asensio'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin transfer hamlesi çıkmaza girdi. Paris Saint-Germain'den ayrılmaya hazırlanan Marco Asensio'nun teklifi reddettiği aktarıldı. Yıldız oyuncu için birçok takım devreye girdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde dünyaca ünlü futbolculara yöneliyor. Sarı-lacivertliler İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu kadroya katmak için transfer çalışmalarını hızlandırmıştı. Asensio ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ASENSIO TEKLİFİ REDDETTİ

Deportivo Mundo'nun haberine göre, Marco Asensio, Fenerbahçe'den gelen yıllık 9 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Asensio’nun Avrupa’da kalmak istediği ileri sürüldü. Serie A takımları AC Milan ve Inter oyuncuyu yakın markaja aldı.

VILLAREAL DAHİL OLDU

İspanya’dan da sürpriz bir takım transfer sürecine dahil oldu. Villareal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

SENELİK 11 MİLYON EURO

Transfer gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyordu. Geçen haftaki iddialara göre sarı-lacivertliler 3 yıllık anlaştığı Asensio’ya senelik 11 milyon euro maaş verecekti.