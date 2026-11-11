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 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 19:10
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 19:10

Fenerbahçe kadın futbol maçı hangi kanalda? Real Sociedad maçı CANLI yayınlanacak

FB kadın futbol Real Sociedad maçı hangi kanalda belli oldu. Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde İspanya temsilcisi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, sahasında oynayacağı rövanş maçında çeyrek final bileti alabilmek için mücadele edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. İki farklı galibiyet halinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Fenerbahçe taraftarlarının yakından takip ettiği karşılaşmada maçın başlama saati, yayın bilgileri ve tur hesaplamaları merak ediliyor. Fenerbahçe Real Sociedad hangi kanalda? Fenerbahçe kadın futbol maçı kanal bilgileri açıklandı.

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Editor
 TGRT Haber
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Fenerbahçe kadın futbol maçı hangi kanalda? Real Sociedad maçı CANLI yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 19:10

arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda ile oynayacağı rövanş karşılaşmasına çıkıyor. İspanya'da oynanan ilk maçta 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselmek için kendi sahasında farklı bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. 'nda oynanacak mücadelede Fenerbahçe, turu geçebilmek adına Real Sociedad karşısında sahaya çıkacak. FB kadın futbol maçı hangi kanalda? Detaylar…

FENERBAHÇE KADIN FUTBOL TAKIMI REAL SOCİEDAD'I AĞIRLIYOR

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, ilk maçın ardından tur mücadelesini kendi sahasında sürdürecek. İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada Real Sociedad'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçında bu skorun dezavantajını ortadan kaldırmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe kadın futbol maçı hangi kanalda? Real Sociedad maçı CANLI yayınlanacak

Fenerbahçe arsaVev, rövanş karşılaşması öncesinde Galatasaray ile oynadığı derbiyi 1-0 kazanarak moral buldu. Sarı-lacivertli ekip, Real Sociedad karşısında alacağı sonuçla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, son 16 turunun çeyrek finale uzanan ayağını tamamlayacak. Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 2-0'lık mağlubiyeti telafi etmek için Chobani Stadı'nda sahaya çıkacak.

Fenerbahçe kadın futbol maçı hangi kanalda? Real Sociedad maçı CANLI yayınlanacak

FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe arsaVev ile Real Sociedad arasındaki UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş karşılaşması bugün oynanacak. İstanbul'daki Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takım, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada Real Sociedad karşısında tur mücadelesi verecek.

Fenerbahçe kadın futbol maçı hangi kanalda? Real Sociedad maçı CANLI yayınlanacak

Karşılaşmanın sonucu, iki takımın çeyrek final yolundaki durumunu belirleyecek. İlk maçta 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin turu doğrudan geçebilmesi için rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyet alması halinde karşılaşmada uzatma dakikaları oynanacak. Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyet elde etmesi, berabere kalması veya mağlup olması durumunda ise çeyrek finale yükselen taraf Real Sociedad olacak.

Fenerbahçe kadın futbol maçı hangi kanalda? Real Sociedad maçı CANLI yayınlanacak

FENERBAHÇE REAL SOCİEDAD HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe arsaVev ile Real Sociedad arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş karşılaşması ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Chobani Stadı'nda oynanacak mücadeleyi TRT Spor üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi televizyon üzerinden izlemek isteyenler, Türksat 4A uydusu üzerinden TRT Spor HD ve TRT Spor SD yayınlarını takip edebilecek.

TRT Spor HD frekans bilgileri:

Türksat 4A

Frekans: 11.794

POL: V/Dikey

Sembol: 30000

FEC: 3/4

TRT Spor SD frekans bilgileri:

Türksat 4A

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler de TRT Spor'un resmi internet sitesinde bulunan canlı yayın sekmesinden yararlanabilecek. Böylece Fenerbahçe arsaVev - Real Sociedad mücadelesi, internet bağlantısı üzerinden de canlı izlenebilecek.

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#fenerbahçe
#trt spor
#Real Sociedad
#Chobani Stadı
#Uefa Kadınlar Avrupa Kupası
#Spor
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