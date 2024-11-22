Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye ulaştı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 20:14 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 20:16
Fenerbahçe kafilesi, Süper Lig'in 13. haftasındaki Kayserispor maçı için şehre ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri şehrine geldi.
Fenerbahçe kafilesi, yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı. Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Teknik direktör Jose Mourinho ve oyuncu İrfan Can Kahveci, otel önünde takımlarını destekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi, formalarını imzaladı.
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: tgrthaber.com