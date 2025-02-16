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 | Eyüp Ensar Yeşil

Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı tgrthaber.com'da...

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Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 20:38

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanıyor.

GECENİN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Hatayspor 1-0 Alanyaspor

Eyüpspor 1-1 Kayserispor

Konyaspor 0-1 Samsunspor

CANLI ANLATIM

1'Maç başladı.

9'Hajradinovic'in şutu üstten auta gitti.

17'Talisca vole ile vurduğu top üstten auta gitti.

21'EN-Nesyri savunmanın hatasını iyi değerlendirdi ve attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarış başladı.

53'Mert Müldür'ün pasında Oğuz Aydın skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

62'Winck'in açtığı ortaya Fall kafa ile uzak köşeye doğru gönderdiği top filelerle buluştu. Skor 2-1 oldu.

71'Edin Dzeko'nun pasında En-Nesyri topu kalecinin üzerinden aşırtarak filelere gönderdi. Fenerbahçe 3-1 önde.

11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Levent Mercan, Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Talisca, En Nesyri.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Cafu, Rodrigues, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa.

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#Spor
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