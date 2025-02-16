Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanıyor.
Hatayspor 1-0 Alanyaspor
Eyüpspor 1-1 Kayserispor
Konyaspor 0-1 Samsunspor
1'Maç başladı.
9'Hajradinovic'in şutu üstten auta gitti.
17'Talisca vole ile vurduğu top üstten auta gitti.
21'EN-Nesyri savunmanın hatasını iyi değerlendirdi ve attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
45'İlk yarı sona erdi.
46'İkinci yarış başladı.
53'Mert Müldür'ün pasında Oğuz Aydın skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
62'Winck'in açtığı ortaya Fall kafa ile uzak köşeye doğru gönderdiği top filelerle buluştu. Skor 2-1 oldu.
71'Edin Dzeko'nun pasında En-Nesyri topu kalecinin üzerinden aşırtarak filelere gönderdi. Fenerbahçe 3-1 önde.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Levent Mercan, Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Talisca, En Nesyri.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Cafu, Rodrigues, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa.