Fenerbahçe Kasımpaşa maç skoru kaç kaç golleri kimler attı? Galatasaray Fenerbahçe puan farkı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile oynadı. Mücadele 1-1 tamamlandı. Fenerbahçe'nin golünü 90+5'te Asensio kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü 90+11'de Jim Allevinah attı. Ev sahibi ekipte Ben Ouanes 90+3'te kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53 yaptı Kasımpaşa ise 20 puana çıktı. Fenerbahçe gelecek hafta Antalyaspor'a gidecek. Kasımpaşa ise Rizespor'u konuk edecek.

Bu skorun ardından üç maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-lacivertliler, 53 puanla ikinci sırada yer buldu. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın yenildiği haftada puan kaybı yaşayarak zirveye ortak olma şansını geri tepti. Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev yaptı. Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesine ilk 11'de çıkan Musaba, Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarına yedek başlamıştı