Fenerbahçe, Kayserispor kadrosuna Saint-Maximin'i almadı! Toplamda 4 eksik var

22 Kasım 2024 18:07 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:11

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda kanat oyuncusu Saint-Maximin yer almazken toplamda 4 sakat oyuncusu kadroya girmedi.

Ali Koç Fenerbahçe taraftarına seslendi: Çok doluyum, az kaldı

Ali Koç Fenerbahçe taraftarına seslendi: Çok doluyum, az kaldı

Alex de Souza'dan Galatasaray sözleri için yalanlama

Alex de Souza'dan Galatasaray sözleri için yalanlama

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde

Arda Güler için pusudalar! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray peşine düştü

Arda Güler için pusudalar! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray peşine düştü

Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe​, Kayserispor​ maçı hazırlıklarını tamamladı. 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Kayseri deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertli ekipte kamp kadrosu da belli oldu.

Kayserispor kafilesinde önemli futbolcular yer almadı. Kritik deplasman​ öncesi Saint-Maximin ağrıları sebebiyle kamp kadrosuna girmedi. Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder de dahil edilmedi.

HAZIRLIKLAR DA TAMAM!

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen hazırlık antrenmanında ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antreman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.