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Fenerbahçe, Kayserispor kadrosuna Saint-Maximin'i almadı! Toplamda 4 eksik var

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 18:07 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:11
Fenerbahçe, Kayserispor kadrosuna Saint-Maximin&#039;i almadı! Toplamda 4 eksik var

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda kanat oyuncusu Saint-Maximin yer almazken toplamda 4 sakat oyuncusu kadroya girmedi.

Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe​, Kayserispor​ maçı hazırlıklarını tamamladı. 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Kayseri deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertli ekipte kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe, Kayserispor kadrosuna Saint-Maximin'i almadı! Toplamda 4 eksik var - 1. Resim

Kayserispor kafilesinde önemli futbolcular yer almadı. Kritik deplasman​ öncesi Saint-Maximin ağrıları sebebiyle kamp kadrosuna girmedi. Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder de dahil edilmedi.

Fenerbahçe, Kayserispor kadrosuna Saint-Maximin'i almadı! Toplamda 4 eksik var - 2. Resim

HAZIRLIKLAR DA TAMAM!

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen hazırlık antrenmanında ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antreman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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