Fenerbahçe, Kayserispor kadrosuna Saint-Maximin'i almadı! Toplamda 4 eksik var
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda kanat oyuncusu Saint-Maximin yer almazken toplamda 4 sakat oyuncusu kadroya girmedi.
Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. 23 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Kayseri deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertli ekipte kamp kadrosu da belli oldu.
Kayserispor kafilesinde önemli futbolcular yer almadı. Kritik deplasman öncesi Saint-Maximin ağrıları sebebiyle kamp kadrosuna girmedi. Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder de dahil edilmedi.
HAZIRLIKLAR DA TAMAM!
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen hazırlık antrenmanında ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antreman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.