Fenerbahçe Kulübünün borcu belli oldu!

02 Kasım 2024 17:59 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 18:02

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu gerçekleştirdiği toplantısında sarı-lacivertlilerin borcu açıklandı. Açıklamaya göre 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu belirtildi.

Kalamış'taki Fenerbahçe​ Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu​ toplantısında açıklamalar yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsadığını ifade etti.

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıkladı.

Vodina, kulübün gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğunu kaydetti.