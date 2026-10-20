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Spor
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:24

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne Roma karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu. FB Prag maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgileri belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:24

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı, Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek. İstanbul'daki Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadelede sarı-lacivertli temsilci, Avrupa'daki ilk iki haftanın ardından sahasında puan mücadelesi verecek. Roma karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan, Aston Villa deplasmanında ise 6-0'lık yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Slavia Prag maçına Corendon Alanyaspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından hazırlanıyor. Çekya temsilcisi de organizasyondaki ilk iki maçında Lens ve Sabah karşısında puan alamadı. FB maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte Fenerbahçe Slavia Prag kanal bilgileri…

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak.
FB maçı hangi kanalda Şampiyonlar Ligi maçı belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa'daki ilk iki haftada Roma ile 1-1 berabere kaldı ve Aston Villa'ya 6-0 yenildi.
Slavia Prag da organizasyondaki ilk iki maçında Lens'e 3-2 ve Sabah'a 2-0 yenildi.
Karşılaşma İstanbul'daki Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak.
Maç, TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Müldür ve Marco Asensio kadroda yer alamayacak.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG'I KONUK EDECEK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı İstanbul'da ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 19.45 olarak açıklandı. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında bu sezon sahasında oynadığı ilk karşılaşmada Roma ile 1-1 berabere kalmış, ikinci haftada ise İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu. Üçüncü hafta mücadelesinde Slavia Prag karşısında sahaya çıkacak Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşması öncesindeki son lig maçında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Avrupa mücadelesine lig galibiyetinin ardından hazırlanan sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür kadroda yer alamayacak. Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio da Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek. Hakem ekibinin görev yapacağı mücadelede Fenerbahçe ile Slavia Prag, organizasyondaki üçüncü hafta maçında karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak müsabaka, iki takımın ilk iki haftadaki sonuçlarının ardından Avrupa kupalarındaki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmada puan elde edemedi. Çekya temsilcisi, sahasındaki ilk maçında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenildi. İkinci haftada Azerbaycan temsilcisi Sabah ile deplasmanda karşılaşan Slavia Prag, bu mücadeleden de 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyledir:

Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşmasının TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 yayınını izleyebilecek. İnternet üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyenler için TRT 1'in resmî internet sitesindeki canlı yayın sekmesi üzerinden mücadeleyi seyredebilecekler.

TRT 1 yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler için paylaşılan frekans bilgileri de bulunuyor. TRT 1 HD yayını için Türksat 4A uydusunda 11.794 frekansı, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC bilgileri veriliyor. TRT 1 SD yayını için ise Türksat 4A uydusunda 11.958 frekansı, dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri paylaşılıyor. Uydu alıcısına kanal eklemek veya yayın ayarlarını kontrol etmek isteyenler, ilgili frekans ve teknik değerleri kullanabiliyor.

Fenerbahçe Slavia Prag maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

  • ABD: Paramount+
  • Azerbaycan: CBC Sport
  • Belçika: Play Sports 3
  • Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1
  • Brezilya: Space
  • Danimarka: TV2 Play
  • Finlandiya: MTV Katsomo
  • İspanya: M+ Liga de Campeones 2
Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İkinci haftada İngiltere deplasmanına çıkan sarı-lacivertli ekip, Aston Villa karşısında 6-0 mağlup oldu. Böylece Fenerbahçe, Slavia Prag maçı öncesinde organizasyonda oynadığı ilk iki karşılaşmada bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Slavia Prag'ın ilk iki haftadaki sonuçları da karşılaşma öncesinde dikkat çeken veriler arasında yer alıyor. Çekya temsilcisi, ilk maçında sahasında Lens'e 3-2 yenilirken ikinci maçında Sabah deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle döndü. Böylece Slavia Prag da ilk iki haftayı puan alamadan tamamladı.

Takımların maç öncesindeki lig sonuçları da karşılaşmanın hazırlık sürecinde yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Fenerbahçe, Slavia Prag maçı öncesinde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Slavia Prag'ın ise Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki karşılaşmasında Lens ve Sabah karşısında aldığı yenilgiler bulunuyor.

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