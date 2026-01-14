Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? ZTK’da karşılaşmanın saati belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış devam ederken futbolseverlerin gündeminde Fenerbahçe maçının yayınlandığı kanal yer aldı.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Müsabaka A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE KUPA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Nefes kesen karşılaşma A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.