Fenerbahçe maçı öncesinde Feyenoord şov!

Feyenoord ve Wolfsburg, hazırlık maçında karşılaştı. Alman ekibine karşı mücadeleyi baştan sona üstün götüren Feyenoord, yeşil beyazlıları 4-0 mağlup etti.

FEYENOORD RAHAT KAZANDI

Robin Van Persie yönetimindeki Feyenoord; Ueda (2), Luciaso Valente ve Gaoussou Diarra ile farka koştu. Esasen ise Hollanda temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe maçları öncesinde hazır olduğu mesajını verdi.

İLK MAÇ HOLLANDA'DA

Feyenoord ve Fenerbahçe arasındaki ilk maç, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 itibarıyla Hollanda'da oynanacak.

https://x.com/Feyenoord/status/1951689366105125198