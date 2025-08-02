Fenerbahçe maçı öncesinde Feyenoord şov!

İstanbul
Feyenoord ve Wolfsburg, hazırlık maçında karşılaştı. Alman ekibine karşı mücadeleyi baştan sona üstün götüren Feyenoord, yeşil beyazlıları 4-0 mağlup etti.
Robin Van Persie yönetimindeki Feyenoord; Ueda (2), Luciaso Valente ve Gaoussou Diarra ile farka koştu. Esasen ise Hollanda temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe maçları öncesinde hazır olduğu mesajını verdi.
Feyenoord ve Fenerbahçe arasındaki ilk maç, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 itibarıyla Hollanda'da oynanacak.
https://x.com/Feyenoord/status/1951689366105125198