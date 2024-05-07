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Fenerbahçe maçı sonrası kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündem oldu 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 18:20 - Güncelleme : 07 May 2024 18:21
Fenerbahçe maçı sonrası kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündem oldu 

Fenerbahçe taraftarı avukat Murat Berke Noyan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda oynadığı ve puan kaybettiği maç sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu. 

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı. 

Antalya'da avukatlık mesleğini icra eden ve aynı zamanda büyük bir Fenerbahçe taraftarı olan Murat Berke Noyan ise, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Fenerbahçe maçı sonrası kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündem oldu  - 1. Resim

Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada yaptığı, "Fenerbahçe’nin bizi dipsiz depresyona sürüklediği günlerdeyiz yine" şeklindeki paylaşımıyla sosyal medyada geniş yankı buldu. 

Paylaşımından kısa bir süre sonra geçirdiği kalp krizine yenik düşen Murat Berke Noyan, hayatını kaybetti. 

Kaynak: TGRT Haber
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