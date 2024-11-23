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Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor'a set vermeden kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 21:25 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 21:26
Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor&#039;a set vermeden kazandı!

Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçti.

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi​'nin 10. hafta maçında Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor karşısında parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana'ya galibiyeti getiren setler 25-15, 25-13 ve 25-16 şeklinde sonuçlandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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