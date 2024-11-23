Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor'a set vermeden kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 21:25 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 21:26
Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçti.
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor karşısında parkeden 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Medicana'ya galibiyeti getiren setler 25-15, 25-13 ve 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Kaynak: tgrthaber.com