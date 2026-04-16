Fenerbahçe Medicana VakıfBank maç skoru kaç kaç kim kazandı? Voleybol Sultanlar Ligi’nde seri eşitlendi

Sultanlar Ligi final serisinin dördüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank S.K.’ı 3-2 yenerek seride dengeyi 2-2’ye taşıdı. Melissa Vargas 28, Arina Fedorovtseva 16 ve kaptan Eda Erdem 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Serinin şampiyonu beşinci ve son maçta netleşecek.

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 22:59
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 22:59

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabının dördüncü mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, evinde VakıfBank’ı 3-2 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabının dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı evinde 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.
İlk seti 25-21 kaybeden Fenerbahçe, ikinci seti 25-19 alarak durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü seti 25-22 kazanan Fenerbahçe 2-1 öne geçti, ancak VakıfBank dördüncü seti 25-18 alarak durumu 2-2'ye eşitledi.
Karar setini 15-11 alan Fenerbahçe maçı kazandı.
Melissa Vargas 28, Arina Fedorovtseva 16 ve Eda Erdem 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Serinin beşinci ve son maçı 19 Nisan Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Fenerbahçe Medicana, ilk seti 21-25 kaybederek karşılaşmada 1-0 geriye düştü.

İkinci sette etkili performansını devam ettiren Fenerbahçe, 25-19’luk skorla seti alarak durumu 1-1’e eşitledi.

Sarı-lacivertli ekip, üçüncü seti 25-22 kazanıp 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

VakıfBank, dördüncü seti 18-25’lik skorla hanesine yazdırarak maçta yeniden eşitliği sağladı: 2-2.

Fenerbahçe, karar setini 15-11 alıp karşılaşmayı da 3-2 kazanarak final serisinde skoru 2-2 yaptı.

Bu neticeyle sarı-lacivertliler seride dengeyi yeniden kurdu.

Melissa Vargas 28, Arina Fedorovtseva 16 ve Eda Erdem kaydettiği 10 sayıyla galibiyette belirleyici rol oynadı.

Üç galibiyete ulaşan ekibin şampiyon olacağı play-off final serisinin beşinci ve son karşılaşması, 19 Nisan Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

