Fenerbahçe Medicana VakıfBank maç skoru kaç kaç kim kazandı? Voleybol Sultanlar Ligi’nde seri eşitlendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabının dördüncü mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, evinde VakıfBank’ı 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe Medicana, ilk seti 21-25 kaybederek karşılaşmada 1-0 geriye düştü.
İkinci sette etkili performansını devam ettiren Fenerbahçe, 25-19’luk skorla seti alarak durumu 1-1’e eşitledi.
Sarı-lacivertli ekip, üçüncü seti 25-22 kazanıp 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.
VakıfBank, dördüncü seti 18-25’lik skorla hanesine yazdırarak maçta yeniden eşitliği sağladı: 2-2.
Fenerbahçe, karar setini 15-11 alıp karşılaşmayı da 3-2 kazanarak final serisinde skoru 2-2 yaptı.
Bu neticeyle sarı-lacivertliler seride dengeyi yeniden kurdu.
Melissa Vargas 28, Arina Fedorovtseva 16 ve Eda Erdem kaydettiği 10 sayıyla galibiyette belirleyici rol oynadı.
Üç galibiyete ulaşan ekibin şampiyon olacağı play-off final serisinin beşinci ve son karşılaşması, 19 Nisan Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.