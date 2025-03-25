Fenerbahçe, Milan Skriniar için PSG ile anlaştı! Ödenecek ücret belli oldu

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar bonservisini alıyor. Sarı-Lacivertliler başarılı stoper için PSG sözlü anlaşma sağlarken transferin mali detayları da ortaya çıktı!

Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaparak kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini alıyor. Sarı-lacivertlilerin, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla savunmanın vazgeçilmezi halinez gelen Slovak oyuncu için Fransız devi PSG ile el sıkıştığı iddia edildi.

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Türkiye gazetesinde yer alan haberde, Skriniar'ın performansından büyük memnuniyet duyan Fenerbahçe'nin PSG ile sözlü anlaşma sağladığı bildirildi. Haberde Fenerbahçe'nin Skriniar için PSG'ye 10 milyon euro ödeyeceği belirtilirken oyuncu ile kaç yıllık sözleşme imzalanacağına dair detay verilmedi.

Fenerbahçe'de ocak ayından bu yara 12 resmi maça çıkan Milan Skriniar, toplam 1110 dakika süre alırken, gösterdiği başarılı grafikle taraftarın da sevgilisi haline geldi.