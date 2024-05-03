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03 May 2024 23:55 - Güncelleme : 03 May 2024 23:57

Fenerbahçe - Monaco maçı 65-62 bitti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçı sonunda Monaco'ya 65-62 yenildi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, maç sonrası takımının performansını eleştirirken, Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic ise oyuncularının zekice bir oyun sergilediğini belirtti. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe - Monaco maçı 65-62 bitti

Fenerbahçe Beko, evinde Monaco'ya karşı zorlu bir mücadele verirken, sonuçtan istediği gibi ayrılamadı.

Maç boyunca çekişmeli bir mücadele sergileyen iki takım arasında üstünlük sık sık el değiştirdi.

Ancak son sözü saha içinde daha etkili olan Monaco söyledi ve karşılaşmadan 65-62 galip ayrıldı.

Fenerbahçe - Monaco maçı 65-62 bitti - 1. Resim

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun oyununu beğenmediği ve takım olarak istedikleri performansı sergileyemediklerini ifade etti.

Sasa Obradovic ise Monaco'nun zeki ve disiplinli bir oyun ortaya koyduğunu ve bu nedenle galip geldiklerini vurguladı.

 

Kaynak: TGRT Haber
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