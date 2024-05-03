Fenerbahçe - Monaco maçı 65-62 bitti

03 May 2024 23:55 - Güncelleme : 03 May 2024 23:57

Fenerbahçe Beko, evinde Monaco'ya karşı zorlu bir mücadele verirken, sonuçtan istediği gibi ayrılamadı.

Maç boyunca çekişmeli bir mücadele sergileyen iki takım arasında üstünlük sık sık el değiştirdi.

Ancak son sözü saha içinde daha etkili olan Monaco söyledi ve karşılaşmadan 65-62 galip ayrıldı.

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun oyununu beğenmediği ve takım olarak istedikleri performansı sergileyemediklerini ifade etti.

Sasa Obradovic ise Monaco'nun zeki ve disiplinli bir oyun ortaya koyduğunu ve bu nedenle galip geldiklerini vurguladı.