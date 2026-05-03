Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi yeniden alevlendi. Ligin 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray ve Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Kritik mücadelelerin sonucunda Galatasaray sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrılırken, Fenerbahçe ise Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin galibiyeti sonrasında puan farkı, bitime 2 hafta kala tekrar 4’e geriledi. Peki Fenerbahçe hangi şartlarda şampiyon olur?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Puan farkı 4’e düştü şampiyonluk hesapları başladı Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 4 puan farkla alevlenirken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk için kalan maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor. Fenerbahçe, kalan son iki karşılaşmasını kazanırsa ve Galatasaray bu maçlarda toplam 5 puan kaybederse şampiyon olacak. Bu durumda Fenerbahçe 76 puana çıkarken, Galatasaray 75 puanda sezonu tamamlayacak. Fenerbahçe'nin kalan son iki haftadaki rakipleri TÜMOSAN Konyaspor ve Eyüpspor. Fenerbahçe'nin güncel puanı 70 ve ligde Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe’nin şampiyonluğa ulaşabilmesi için kalan son iki karşılaşmasını da kazanması gerekiyor. Bu ihtimalde Galatasaray’ın ise geriye kalan 2 maçında toplam 5 puan kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray’ın son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ya da 2 mağlubiyet yaşadığı senaryoda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacak. Bu durumda Fenerbahçe 76 puana çıkarken, Galatasaray 75 puanda sezonu tamamlayacak. Galatasaray’ın kalan maçlarında 2 beraberlik ya da 1 galibiyet elde etmesi halinde ise Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali kalmayacak.

FENERBAHÇE'NİN SON MAÇLARI KİMLERLE?

Fenerbahçe, Süper Lig’de kalan son iki haftada TÜMOSAN Konyaspor ve Eyüpspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip ilk olarak 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe, ligin son haftasında ise 17 Mayıs 2026 Pazar günü Kadıköy’de Eyüpspor’u ağırlayacak.

FENERBAHÇE’NİN KAÇ PUANI VAR?

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 32 karşılaşmada 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. 70 puan toplayan sarı-lacivertliler, güncel durumda ligde Galatasaray’ın 4 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Süper Lig zirvesindeki güncel puan durumu ise şu şekilde: