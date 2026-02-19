Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Canlı Maç Anlatımı

Kategoriler
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlıyor.
Lig aşamasında oynanan 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19. sırada yer alan sarı lacivertli temsilcimiz, 13. sırada ligi tamamlayan Nottingham Forest'ı yenmek için sahada.
Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayan maç, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer tarafından yönetiliyor.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus
1' Maçta ilk düdük çaldı.