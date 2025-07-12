Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in lisansını çıkarttı

İstanbul
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Zenit'e kiraladığı sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in lisansını çıkarttı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Zenit'e kiralanan sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in lisansını çıkarttı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansı çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan bilgiye göre, Mimovic'in lisansı bugün çıkarıldı. 20 yaşındaki Sırp sağ bek oyuncusu, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 müsabakada forma giydi.