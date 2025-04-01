Fenerbahçe Opet 49 sayı farkla Beşiktaş BOA'yı mağlup etti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı 91-42 mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı 49 sayı farkla 91-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertli takımda Kayla McBride 21 sayı ile yıldızlaştı. Serinin ikinci maçı 3 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün, Melikşah Mercan
Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 11, McBride 21, Williams 11, Meesseman 8, Sabally 10, Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 11, Tilbe Şenyürek 7, İdil Saçalır 6, Selen İrem Baş 2, Sudenur Akarpa, İrem Erdik
Beşiktaş BOA: Özge Özışık 2, Lazic 4, Hatice Pelin Gülçelik 8, Gizem Başaran Turan 6, Fagbenle 19, Ceyda Conker, Zeynep Can 2, Elif Ülkü, Esra Güvenç 1
1. Periyot: 27-14
Devre: 56-21
3. Periyot: 75-33