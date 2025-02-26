Fenerbahçe Opet Final Four'da!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, İtalya'nın Famila Schio ekibini 64-60 mağlup ederek adını Final Four'a yazırmayı başardı.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Yarı Final Play-In rövanş maçında konuk ettiği İtalya takımı Famila Schio'yu 64-60'lık skorla yenmeyi başardı.
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk çeyreği 24-17'lik skorla önde kapatırken güçlü oyununa devam eden Fenerbahçe Opet soyunma odasına da 42-26'lık üstünlükle girmeyi başardı.
Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Opet mücadelenin son çeyreğine 50-40'lık skorla önde girdi. Karşılaşmanın büyük bölümünde oyun hakimiyetini kaybetmeyen sarı-lacivertli ekip, Famila Schio'yu 64-60 yendi.
Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 86-80 yenen sarı-lacivertli takım üst üste 5. toplamda 11. kez adını Final Four'a yazdırdı.