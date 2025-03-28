Fenerbahçe Opet yarı finalde!

Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-56 yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-56 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.
Melikgazi Kayseri Basketbol: 56 - Fenerbahçe Opet: 98
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Taner İbin, Batuhan Mert Gül
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 6, Dangerfield 18, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 14, Özge Bilgin, Şuğranur Hatice Sönmez 1, Powers 4, Fall 11
Fenerbahçe Opet: Ece Erginay 5, Sudenur Akarpa 2, Sevgi Uzun 1, Olcay Çakır Turgut 4, Williams 14, İrem Erdik 2, İdil Saçalır 6, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Nikolina Milic 14, Tilbe Şenyürek 13, McBride 14
1. periyot: 17 - 25
Devre: 32 - 59
3. periyot: 44 - 80
Beş faulle çıkan: 31.41 Nikolina Milic (Fenerbahçe Opet)