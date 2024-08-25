Fenerbahçe PSG'li stoperin peşinde! Beşiktaş ve Galatasaray'ın da listesinde

25 Ağustos 2024 10:23 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 10:23

Son dakika: Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan eski hocalarına mesaj

Son dakika: Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan eski hocalarına mesaj

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Brezilyalı stopere Atalanta'nın talip olduğu ancak 9 milyon Euro'luk ilk teklifin reddedildiği öne sürüldü.

Serie A ekibinin transferden vazgeçmediği Becao için önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacağı kaydedildi. Rodrigo Becao'ya veda etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun ayrılığı sonrası stoper bölgesine bir takviye yapabilir.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen stoperi listeye aldığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN SKRINIAR ATAĞI

Fransız basını, sarı-lacivertlilerin PSG forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine aldığını yazdı. Footmercato kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin Fransız devinde forma şansı bulmakta zorlanan Slovak stoperi kiralamak istediğini yazdı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A DA ÖNERİLDİ

Haberde ayrıca Skriniar'ın Beşiktaş ve Galatasaray'a da önerildiği yazıldı. Milan Skriniar, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 32 maça çıktı.

Slovak stoper, 1 gollük bir performans sergiledi. Skriniar'ın Fransız deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.