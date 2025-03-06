Fenerbahçe - Rangers | CANLI ANLATIM

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç takımı Rangers'ı evinde konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile karşo karşıya gelecek. Kritik maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
1'Maç başladı.
GOL! 6'Rangers öne geçti. Ceza sahası içine atılan pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Dessers, İrfan Can'ı çalımlayarak topu boş filelere gönderdi. Çağlar Söyüncü kalenin içinden topu çıkarsa da golü engelleyemedi.
19'Kostic'in ceza sahası içine verdiği pasta En-Nesyri topu üstten auta yolladı.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.
Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Propper, Jefte, Rıdvan Yılmaz, Raskin, Barron, Diomande, Cerny, Dessers.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'la oynayacağı maçın hakemi Alejandro Hernandez.