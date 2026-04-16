Fenerbahçe Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11 belli oldu

Fenerbahçe Rizespor muhtemel 11, maç kadrosu belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu, birçok eksik oyuncu ile göze çarpıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler, son haftalardaki çıkışını sürdürmek isterken Karadeniz ekibi ise deplasmanda puan arayacak. İki takımın ligdeki geçmiş karşılaşmaları ve mevcut kadro durumları maç öncesinde dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Fenerbahçe’de sarı kart sınırındaki oyuncular, Galatasaray maçında oynayamayacak. Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu kimler var? İşte Fenerbahçe Rizespor muhtemel 11…

Fenerbahçe Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11 belli oldu
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 21:44
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 21:46

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek.
Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu! Karşılaşma 17 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak.
Fenerbahçe Rizespor maç kadrosu! Maç, Bein Sports ve TOD TV platformundan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Rizespor muhtemel 11! İki takım ligde daha önce 47 kez karşılaştı; Fenerbahçe 32, Çaykur Rizespor 7 galibiyet aldı, 8 maç berabere bitti.
Fenerbahçe sarı kart sınırındaki oyuncular! Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Edson Alvarez sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek; İsmail Yüksek'in kadroda olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
FENERBAHÇE RİZESPOR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşma 17 Nisan Cuma akşamı gerçekleştirilecek. İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca TOD TV platformu üzerinden de internet aracılığıyla takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - RİZESPOR İSTATİSTİKLERİ

İki ekip bugüne kadar ligde 47 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 32 galibiyet alırken, 8 karşılaşma beraberlikle tamamlandı ve Çaykur Rizespor 7 kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip rakip fileleri 110 kez havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

Kadıköy’de oynanan 23 lig maçında Fenerbahçe 18 galibiyet elde etti. Üç maçta taraflar eşitliği bozamazken, Çaykur Rizespor iki kez deplasmanda kazandı. İki takım arasında oynanan son 16 lig maçında ise beraberlik yaşanmazken, Fenerbahçe 15 galibiyet aldı, Çaykur Rizespor ise 1 kez kazandı.

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek’in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecekler. Çaykur Rizespor’da ise sakatlığı bulunan Zeqiri kadroda yer almayacak, cezası sona eren Hojer ise kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE RİZESPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin sahaya Ederson, Brown, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif ve Talisca ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.

Çaykur Rizespor’un ise Fofana, Samet Akaydın, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Sagnan, Augusto, Mihaila, Sowe, Olawoyin ve Laçi ile sahada olması öngörülüyor.

