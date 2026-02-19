Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest maç sonucu kaç kaç?

Vítor Pereira, Nottingham Forest'ın başındaki ilk karşılaşmasında sahaya etkili bir performans yansıtarak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağında Fenerbahçe deplasmanından 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Savunmacı Murillo, forvet Igor Jesus ve kaptan Morgan Gibbs-White'ın attığı goller, City Ground'da oynanacak rövanş öncesi İngiliz takımına tur kapısını araladı.

Portekizli teknik adam, pazar günü Sean Dyche'ın yerine göreve gelerek zorlu bir sezon yaşayan Nottingham Forest'ın bu yılki dördüncü teknik direktörü olmuştu.

Sadece 114 gün görevde kalan Dyche'ın ardından dümene geçen Pereira, Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde, 17. sırada yer alan takımıyla ilk sınavını İstanbul'da verdi.

Forest, bu moral veren galibiyetin ardından pazar günü ligde son şampiyon Liverpool'u konuk edecek.

Maçın 21. dakikasında Elliot Anderson'dan aldığı pasla ceza sahası dışından sert bir şut çeken Murillo, Fenerbahçe savunmacısı Milan Skriniar'a çarparak hafifçe yön değiştiren topla ağları buldu ve takımını öne geçirdi.

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala sahneye çıkan Igor Jesus, köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara yollayarak farkı ikiye çıkardı.

Bu sezonki yedinci golünü kaydeden Brezilyalı forvet, ikinci yarıda Gibbs-White'ın attığı üçüncü golde asist yapan isim oldu.

Şampiyonlar Ligi formatında olduğu gibi, lig aşamasını ilk sekizde tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler iki ayaklı play-off mücadelesi veriyor.

Bu eşleşmelerin rövanş karşılaşmaları önümüzdeki perşembe günü oynanacak.