Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ndeki olası rakipleri belli oldu! Büyük hayal kırıklığı

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe’nin seri başı olup olmayacağı netleşti. Avusturya Ligi’nde Austria Wien ile BW Linz arasında oynanan kritik maçın ardından sarı-lacivertlilerin durumu kesinleşti. İşte Fenerbahçe’nin ön eleme turundaki olası rakipleri ve seri başı konusundaki gelişmeler...

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ipini Galatasaray göğüslerken, Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. Bu sezon beklenen başarıyı yakalayamayan Kanarya, yeni sezona umutla hazırlanıyor.

FENERBAHÇE 90+2'DE YIKILDI

Sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. Ön Eleme Turu’nda yer alacak. Ancak Austria Wien’in Avusturya Ligi’nde BW Linz karşısında son dakikalarda kalesinde gol görmesi, sarı-lacivertlilerin seri başı olma şansını yitirmesine neden oldu. Maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Austria Wien’in 90+2. dakikada yediği gol sonrası, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda seri başı olarak yer alamayacak. Bu sonuçla beraber Avusturya Ligi’nde ikinciliği kaçıran Austria Wien, Şampiyonlar Ligi eleme hattının dışında kaldı. Ligi ikinci sırada bitiren Salzburg ise Şampiyonlar Ligi eleme turuna katılacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ