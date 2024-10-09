Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:54
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda çalıştığı belirtildi.
Antrenmanın sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam ettiği, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: tgrthaber.com
Fenerliler her zaman büyük bir heyecanla maçlara girerler umarım bu hafta da iyi bir sonuç alırlar
Bu hafta Samsun'da maça hazırlanıyorlar umarım iyi bir performans sergilerler ve kazanırlar