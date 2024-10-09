Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:54
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig​'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor​'a konuk olacak Fenerbahçe​, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri​'nde teknik direktör Jose Mourinho​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda çalıştığı belirtildi.

Antrenmanın sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam ettiği, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçesamsunsporsüper ligjose mourinhocan bartu tesisleri

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Berkant 9 Ekim 2024 15:30

Fenerliler her zaman büyük bir heyecanla maçlara girerler umarım bu hafta da iyi bir sonuç alırlar

Fenerliler 9 Ekim 2024 15:29

Bu hafta Samsun'da maça hazırlanıyorlar umarım iyi bir performans sergilerler ve kazanırlar

Sonraki Haber Yükleniyor...