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Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 14:31 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:33
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe​, Trendyol Süper Lig​'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor​ maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho​ yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, antrenman maçıyla tamamlandı.

Kaynak: tgrthaber.com
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