Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

10 Ekim 2024 14:31 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:33

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe​, Trendyol Süper Lig​'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor​ maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho​ yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, antrenman maçıyla tamamlandı.