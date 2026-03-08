Fenerbahçe Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Fenerbahçe puan farkı

Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, son anlarda bulduğu golle 3-2 kazandı.

Fenerbahçe’ye üç puanı getiren golleri 15. dakikada Guendouzi, 89. dakikada Nene ve 90+5. dakikada Cherif kaydetti.

Samsunspor’un golleri ise 11. ve 23. dakikalarda Mouandilmadji’den geldi.

Bu sonucun ardından ligde iki maç aradan sonra galibiyet elde eden Fenerbahçe, puanını 57’ye yükseltti ve liderlik yarışını sürdürdü. Samsunspor ise 32 puanda kaldı.

GALATASARAY FENERBAHÇE PUAN FARKI

Fenerbahçe, önemli 3 puanı hanesine ekdi. Bu neticeyle sarı-lacivertliler 57 puana çıkarak lider Galatasaray ile arasındaki farkı 4 puan olarak korudu. Samsunspor 32 puanda kaldı. Önümüzdeki haftada Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak; Samsunspor ise sahasında Kayserispor’u misafir edecek.