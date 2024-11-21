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Fenerbahçe seriyi bozmadı! Euroleague'de üst üste 6. galibiyet

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Kasım 2024 05:24 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 05:28
Fenerbahçe seriyi bozmadı! Euroleague&#039;de üst üste 6. galibiyet

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 11. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı deplasmanda 86-82 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de üst üste 6, toplamda 9. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe​ Erkek Basketbol​ Takımı, Euroleague​'de İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk oldu. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu sarı-lacivertliler 22-23 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte tempo düştü.

Soyunma odasına ev sahibinin 38-37'lik üstünlüğü ile girildi. Maçın 3. çeyreğinde 10 sayı geriye düşen Fenerbahçe, Colson ve Guduric’in sayılarıyla farkı azalttı. Son çeyreğe 61-56'lık skorla gidildi. İki ekibin karşılıklı üçlükleri ile başlayan son periyotta sarı-lacivertliler, Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Tarık'ın sayılarıyla maça yeniden ortak oldu.

SON ANLARDA HEYECAN DORUKTA

Müsabakanın bitimine 2 dakika 18 saniye kala skorda eşitlik sağlandı. (77-77) Nigel Hayes-Davis'in üç sayılık atışıyla birlikte sarı-lacivertliler 15 saniye kala 84-82 öne geçti. Parkeden 86-82'lik skorla galip ayrılan Jasikevicius'un öğrencileri üst üste 6. galibiyetini elde etti. Ligde 9. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe seriyi bozmadı! Euroleague'de üst üste 6. galibiyet - 1. Resim

Bologna ekibinde Shengelia 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe'de ise Guduric 21 sayı kaydederken, Nigel-Hayes Davis 19, Colson 18 sayı ile galibiyetin mimarı oldular. Tarık Biberovic de 11 sayıyla katkı sağladı.

Salon: Unipol Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Marcin Kowalski (Polonya)

Virtus Bologna: Cordinier 10, Alessandro Pajola 2, Will Clyburn 8, Shengelia 23, Ante Zizic 18, Marco Belinelli, Daniel Hackett 2, Matthew Morgan 14, Polonara 2, Mouhamet Diouf 3

Başantrenör: Luca Banchi

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 5, Nigel Hayes-Davis 19, Tarık Biberovic 11, Arturs Zagars 2, Bonzie Colson 18, Nicolo Melli, Skylar Mays, Dyshawn Pierre 2, Marko Guduric 21, Khem Birch 8

Başantrenör: Saras Jasikevicius

1. Periyot: 22-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-37 (Virtus Bologna lehine)

3. Periyot: 61-56 (Virtus Bologna lehine)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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