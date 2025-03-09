Fenerbahçe sezon sonu ilk transferini gerçekleştirdi! Filip Kostic bonservisini alıyor

Sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadroya katılan Filip Kostic, sezon sonu Fenerbahçe'ye bonservisiyle katılması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin yanı sıra taraftarında gözde futbolcusu olan Sırp sol bek futbolcu takımda olmaktan dolayı mutlu olduğu belirtiliyor.

Trendyol Süper Lig'de sezona Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus'tan sol bek Filip Kostic'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Teknik ekip, Kostic'in performansından memnun olurken Fenerbahçe yönetimi de Sırp yıldız için görüşmelere başladı.

GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

La Gazzetta dello Sport'un yaptığı habere göre Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini alma hazırlıkları başladı.

Haberin detayında ise Fenerbahçe'nin Kostic için İtalyan devi Juventus'a 5-6 milyon euro bonservis + bonus ödemeye hazır olduğu ve bu rakamın, siyah-beyazlı takımın kabul edeceği seviyede olduğu ifade edildi.

Kostic'in sezon sonunda Juventus ile sözleşmesinin son yılına girmesinin ve 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de mutlu olmasının, transferin önünü açan etmenler olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Kostic, bu sezon Fenerbahçe forması altında 25 maça çıkarken 2 gol attı ve 6 asist üretmeyi başardı.