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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe sezonu açtı: 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Fenerbahçe'de yeni sezon başladı. Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük ile bu takvim yılının ilk mücadelesini gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe sezonu açtı: 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 22:27

Futbolda 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz’da İstanbul'da başlayan , ilk hazırlık maçında bu sezon yeniden ’e yükselen ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, 4 gollü mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe sezonu açtı: 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

FENERBAHÇE İLE FATİH KARAGÜMRÜK YENİŞEMEDİ

Fenerbahçe'nin golleri 11. dakikada Cengiz Ünder ve 69. dakikada ’den gelirken, ayrıca yeni transferler de bu müsabakada forma giydi. Mimovic ve Abdou Aziz Fall, ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.

Fenerbahçe sezonu açtı: 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

FENERBAHÇE YURT DIŞI SÜRECİNE GEÇİYOR

Oynadığı bu hazırlık maçıyla çalışmaların İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.

Fenerbahçe sezonu açtı: 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE MAÇI YÖNETİCİLER İZLEDİ Mİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi ve Eren Dişli de karşılaşmayı takip etti.
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#Fenerbahçe
#Spor
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