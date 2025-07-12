Fenerbahçe sezonu açtı: 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Fenerbahçe'de yeni sezon başladı. Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük ile bu takvim yılının ilk mücadelesini gerçekleştirdi.

Futbolda 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz’da İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında bu sezon yeniden Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, 4 gollü mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE İLE FATİH KARAGÜMRÜK YENİŞEMEDİ

Fenerbahçe'nin golleri 11. dakikada Cengiz Ünder ve 69. dakikada Youssef En-Nesyri’den gelirken, ayrıca yeni transferler de bu müsabakada forma giydi. Mimovic ve Abdou Aziz Fall, ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.

FENERBAHÇE YURT DIŞI SÜRECİNE GEÇİYOR

Oynadığı bu hazırlık maçıyla çalışmaların İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.