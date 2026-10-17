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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 17:55

Fenerbahçe Slavia Prag genel satış bilet fiyatları kaç TL? Ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmanın bilet satış takvimi ve tribün fiyatları açıklandı. Biletler önce belirli üye gruplarına, ardından genel satışa sunulacak. Fenerbahçe Slavia Prag genel satış bilet fiyatları kaç TL? Fenerbahçe Slavia Prag biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Fenerbahçe Slavia Prag genel satış bilet fiyatları kaç TL? Ne zaman satışa çıkacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 17:55

, 'nin 3. haftasında 'ı sahasında konuk edecek. 20 Ekim 2026 Salı akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihlerini ve fiyatlarını araştırmaya başladı. Sarı-lacivertli kulübün duyurusuna göre biletler internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak, genel satış hangi gün yapılacak? İşte tribünlere göre bilet fiyatları ve satış takvimi.

Fenerbahçe Slavia Prag genel satış bilet fiyatları kaç TL? Ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri 18 Ekim 2026 Pazar günü satışa sunulacak. İlk aşamada Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler bilet alabilecek. Daha sonra Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyeleri için satış başlayacak.

Fenerbahçe Slavia Prag genel satış bilet fiyatları kaç TL? Ne zaman satışa çıkacak?

Genel satış ise 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

Fenerbahçe Slavia Prag genel satış bilet fiyatları kaç TL? Ne zaman satışa çıkacak?

Bilet satış takvimi şöyle:

  • 18 Ekim 2026 Pazar, saat 10.00: Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler. Bu gruptaki üyeler için 2 bilet hakkı bulunuyor.
  • 18 Ekim 2026 Pazar, saat 17.00: Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyeleri. Bu grupta 1 bilet alınabilecek.
  • 19 Ekim 2026 Pazartesi, saat 10.00: Genel satış.
Fenerbahçe Slavia Prag genel satış bilet fiyatları kaç TL? Ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG GENEL SATIŞ BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasının bilet fiyatları tribün ve bloklara göre değişiyor. Açıklanan fiyatlar 2 bin 500 TL'den başlarken, VIP kategorisinde 55 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Fenerbahçe Slavia Prag genel satış bilet fiyatları kaç TL? Ne zaman satışa çıkacak?
Tribün / BlokBilet fiyatı
Kuzey Tribünü - Spor Toto Tribünü2.500 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst A / I Blok4.500 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst B / H Blok5.000 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst C / G Blok6.000 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst D / F Blok6.750 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok7.500 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt A / I Blok10.000 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt B / H Blok11.500 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt C / G Blok13.500 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D / F Blok16.000 TL
Maraton Alt Adidas E Blok24.000 TL
Fenerium Alt E Blok VIP55.000 TL

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINACAK?

Karşılaşmanın biletleri yalnızca Passo'nun resmi internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak. Taraftarların bilet işlemlerini belirtilen satış takvimine göre gerçekleştirmesi gerekiyor.

Kulübün açıklamasına göre satılan biletler transfere kapalı olacak. Ayrıca maçın başlamasına 24 saat kala ve sonrasında da Fenerbahçe logolu Passolig kartı bulunmayan taraftarlar karşılaşma için bilet satın alamayacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında 20 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın başlama saati, paylaşılan bilet duyurusunda belirtilmedi.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının en ucuz bileti kaç TL?

Açıklanan fiyat listesine göre Kuzey Tribünü ve Spor Toto Tribünü biletleri 2.500 TL'den satışa sunulacak.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının genel satışı ne zaman?

Genel bilet satışı 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının en pahalı bileti kaç TL?

Açıklanan fiyat listesinde Fenerium Alt E Blok VIP biletinin fiyatı 55.000 TL olarak belirtildi.

ETİKETLER
#fenerbahçe
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Slavia Prag
#Passo
#Chobani Stadyumu
#Spor
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