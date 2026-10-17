Fenerbahçe Slavia Prag genel satış bilet fiyatları kaç TL? Ne zaman satışa çıkacak?

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İstanbul
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı sahasında konuk edecek. 20 Ekim 2026 Salı akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihlerini ve fiyatlarını araştırmaya başladı. Sarı-lacivertli kulübün duyurusuna göre biletler Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak, genel satış hangi gün yapılacak? İşte tribünlere göre bilet fiyatları ve satış takvimi.
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri 18 Ekim 2026 Pazar günü satışa sunulacak. İlk aşamada Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler bilet alabilecek. Daha sonra Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyeleri için satış başlayacak.
Genel satış ise 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.
Bilet satış takvimi şöyle:
Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasının bilet fiyatları tribün ve bloklara göre değişiyor. Açıklanan fiyatlar 2 bin 500 TL'den başlarken, VIP kategorisinde 55 bin TL'ye kadar yükseliyor.
|Tribün / Blok
|Bilet fiyatı
|Kuzey Tribünü - Spor Toto Tribünü
|2.500 TL
|Fenerium Üst - Maraton Üst A / I Blok
|4.500 TL
|Fenerium Üst - Maraton Üst B / H Blok
|5.000 TL
|Fenerium Üst - Maraton Üst C / G Blok
|6.000 TL
|Fenerium Üst - Maraton Üst D / F Blok
|6.750 TL
|Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok
|7.500 TL
|Fenerium Alt - Maraton Alt A / I Blok
|10.000 TL
|Fenerium Alt - Maraton Alt B / H Blok
|11.500 TL
|Fenerium Alt - Maraton Alt C / G Blok
|13.500 TL
|Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D / F Blok
|16.000 TL
|Maraton Alt Adidas E Blok
|24.000 TL
|Fenerium Alt E Blok VIP
|55.000 TL
Karşılaşmanın biletleri yalnızca Passo'nun resmi internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak. Taraftarların bilet işlemlerini belirtilen satış takvimine göre gerçekleştirmesi gerekiyor.
Kulübün açıklamasına göre satılan biletler transfere kapalı olacak. Ayrıca maçın başlamasına 24 saat kala ve sonrasında da Fenerbahçe logolu Passolig kartı bulunmayan taraftarlar karşılaşma için bilet satın alamayacak.
Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında 20 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın başlama saati, paylaşılan bilet duyurusunda belirtilmedi.
Açıklanan fiyat listesine göre Kuzey Tribünü ve Spor Toto Tribünü biletleri 2.500 TL'den satışa sunulacak.
Genel bilet satışı 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak.
Açıklanan fiyat listesinde Fenerium Alt E Blok VIP biletinin fiyatı 55.000 TL olarak belirtildi.