Fenerbahçe Slavia Prag hakemi nereli? Ricardo de Burgos'un Hakem karnesi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea düdük çalacak. Daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa kupası maçında da görev yapan deneyimli hakemin nereli olduğu, kariyeri ve yönettiği maçların istatistikleri merak ediliyor. Peki, Ricardo de Burgos nereli, kaç yaşında? İşte Ricardo de Burgos'un hakem karnesi.

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG HAKEMİ NERELİ?

Ricardo de Burgos Bengoetxea, İspanya'da doğan İspanyol bir futbol hakemidir. 16 Mart 1986 doğumlu olan De Burgos, 20 Ekim 2026 itibarıyla 40 yaşındadır. İspanya Futbol Federasyonuna bağlı olarak görev yapan hakem, ülkenin en üst düzey futbol ligi LaLiga'da ve UEFA organizasyonlarında maç yönetmektedir.

Bask Bölgesi'ndeki Vizcaya hakem kuruluna bağlı olan De Burgos, LaLiga'da 2015-2016 sezonundan bu yana görev alıyor. Kariyerinde İspanya ligi ve kupa karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa kupaları ve millî takım müsabakaları da bulunuyor.

RİCARDO DE BURGOS KİMDİR?

Ricardo de Burgos Bengoetxea, İspanyol futbolunun deneyimli hakemleri arasında yer alıyor. LaLiga'daki görevlerinin yanı sıra UEFA tarafından düzenlenen uluslararası organizasyonlarda da düdük çalan De Burgos, 2018'den itibaren uluslararası hakemlik görevlerinde bulundu.

İspanya Kral Kupası ve Avrupa kupalarında çeşitli karşılaşmaları yöneten De Burgos, Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde de orta hakem olarak görev yapacak.

RİCARDO DE BURGOS YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ricardo de Burgos'un yönettiği maçlar arasında Fenerbahçe'nin Avrupa kupası karşılaşması da bulunuyor. İspanyol hakem, 27 Kasım 2025'te Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

De Burgos, 12 Ağustos 2021'de Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turu karşılaşmasını da yönetti.

Kariyeri boyunca LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA organizasyonlarında görev alan hakem, 20 Ekim 2026'da Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında bir kez daha İstanbul'da düdük çalacak.

RİCARDO DE BURGOS'UN HAKEM KARNESİ

Ricardo de Burgos'un kariyer istatistiklerine ilişkin yayımlanan verilere göre İspanyol hakem, farklı lig ve organizasyonlarda toplam 429 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 2 bin 14 sarı kart gösterirken 35 kez ikinci sarı karttan, 51 kez de doğrudan kırmızı kartla oyuncuları oyun dışına gönderdi. De Burgos'un yönettiği maçlarda toplam 115 penaltı kararı verildi.

Hakemin öne çıkan organizasyonlardaki istatistikleri şöyle:

LaLiga: 218 maç, 991 sarı kart, 15 ikinci sarı kart, 27 kırmızı kart, 61 penaltı

LaLiga 2: 86 maç, 490 sarı kart, 7 ikinci sarı kart, 7 kırmızı kart, 16 penaltı

İspanya Kral Kupası: 40 maç, 169 sarı kart, 3 ikinci sarı kart, 5 kırmızı kart, 17 penaltı

UEFA Avrupa Ligi: 10 maç, 34 sarı kart, 2 ikinci sarı kart, 1 kırmızı kart, 4 penaltı

UEFA Avrupa Ligi elemeleri: 10 maç, 50 sarı kart, 1 ikinci sarı kart, 1 kırmızı kart, 4 penaltı

UEFA Şampiyonlar Ligi: 1 maç, 5 sarı kart, kırmızı kart ve penaltı yok

Bu veriler, De Burgos'un özellikle LaLiga ve LaLiga 2'de yoğun şekilde görev yaptığını gösteriyor. İstatistikler, hakemin yönettiği karşılaşmaların tamamına ilişkin kariyer verileri olarak değerlendirilmelidir.

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI HAKEM KADROSU

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın hakem kadrosunda Ricardo de Burgos Bengoetxea orta hakem olarak görev alacak. İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ve Iván Massó Granado yardımcı hakemlik yapacak. Adrián Cordero dördüncü hakem olarak görev alırken, VAR'da Guillermo Cuadra Fernández, AVAR'da ise Javier Iglesias Villanueva bulunacak.