Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini bitiriyor!

30 Ağustos 2024 00:03 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 00:08

Fenerbahçe orta saha transferinde Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli takım, 6 numara transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın transferi için kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Yönetim, Amrabat'ın ardından İtalyan ekibiyle ortak bir noktada buluştu.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu bir sezonluğuna kiralayacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. Faslı futbolcu Sofyan Amrabat, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

SEZON KARNESİ

Sofyan Amrabat geçen sezon Manchester United forması ile 30 maça çıkarken herhangi bir skor katkısında bulunamadı.