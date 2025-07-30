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 | Efe Demir

Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını duyurdu! Stadyum ismi değişti

Fenerbahçe ile ABD merkezli gıda şirketi Chobani arasında stadyum isim hakkı ve Avrupa maçlarında forma sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın imzaları bugün atılıyor. İşte anlaşmanın detayları...

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Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını duyurdu! Stadyum ismi değişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:06

Kulübü yeni sponsoru Chobani'yi duyurmuş, stadın tabelasını değiştirmişti. Fenerbahçe, Chobani ile stat isim hakkı ve Avrupa formaları için 5+5 ve 2+3 yıllık anlaşması imzaladı. Stat isim hakkı bedeli yıllık 10 milyon Euro, forma sponsorluk bedeli ise en az 4 milyon Euro olarak açıklandı.

Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını duyurdu! Stadyum ismi değişti

İMZALAR ATILIYOR

Kulüpten yapılan açıklamada sponsorluk anlaşması için resmi imzanın atılacağı duyuruldu.

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şöyle:

"Kulübümüz ile ABD’nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzaları atılıyor.

Kulübümüzün uluslararası vizyonunu güçlendirmesi açısından tarihi bir önem taşıyan bu iş birliğine yönelik imza töreni, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 12.00’da, Başkanımız Ali Y. Koç, Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Chobani üst düzey yöneticilerinin katılımları ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir.

Chobani ailesine, büyük Fenerbahçe ailemize tekrardan hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz."

Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını duyurdu! Stadyum ismi değişti
ETİKETLER
#sponsorluk
#Fenerbahçe
#Chobani
#Stadyum İsim Hakkı
#Forma Sponsorluğu
#Spor
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