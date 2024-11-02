Fenerbahçe stadının adı değişiyor! Resmi açıklama geldi

02 Kasım 2024 11:56 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 12:28

Fenerbahçe futbol takımının maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu'nun ismi değişiyor. Sarı lacivertli kulüpten konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe​ Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı gerçekleşti. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan​, toplantıda yaptığı konuşmada stadyum isim sponsorluğu ve Galatasaray'ın tartışmalı sponsorluk anlaşmasıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Ezeli rakipleri Galatasaray'a sponsorluklar üzerinden göndermede de bulunan Kızılhan, "Şunun altını çizmek istiyorum; Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmaları tertemiz, yasal ve helal kazanç kaynaklıdır. Bazı rakiplerimiz bu konuda oldukça ikiyüzlü. Rakiplerimizden bir tanesi formasına illegal bir bahis şirketi reklam alarak büyük skandala imza attı. Bu durum kamuoyunda infiale yol açtı ancak ve ne yazık ki ve her zaman olduğu gibi konu gündem gelince çelişkili, birbirini tutmayan açıklamalar yaparak konuyu başka yere çektiler" diye konuştu.

"MANİPÜLASYON ÇABASINA GİRDİLER"

Sarı kırmızılıların manipülasyon çabası içinde olduğunu savunan Burak Kızılhan, "Skandallarına kılıf ararken bizim Pasha ile yaptığımız şeffaf ve yasal sponsorluk anlaşmasını hedef aldılar, manipülasyon çabasına girdiler. Bu durum onların çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki bu anlaşma hakkında söyleyebilecekleri hiçbir şey kalmadığında Pasha ile sponsorluk anlaşması yaptılar" dedi.

FENERBAHÇE STADININ İSMİ DEĞİŞİYOR

Stadyum isim sponsorluğu için dört büyük global ajansla anlaştıklarını aktaran Kızılhan, "Ülker ile mevcut stadyum isim sponsorluğumuz sezon sonu bitecek. Yeni dönemde bu sponsorluk için 4 büyük global ajansla anlaştık. Dünya çapında güçlü markalarla işbirliği görüşmesine başladık. Tüm dünyada yankı bulacak isim sponsorluğunu hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.