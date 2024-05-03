Fenerbahçe'den Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Di Maria listede

03 May 2024 09:35 - Güncelleme : 03 May 2024 16:23

Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

Süper Lig takımları yeni sezon hazırlıkları kapsamında süper star ve dünyaca ünlü yıldızların transfer listesini yapıyor. Şampiyonluk için Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe yine iddialı isimlere rotayı çevirdi.

Takımdan ayrılacak olan futbolculardan gelecek bonservis ücretleriyle de dünyaca ünlü yıldızların takıma kazandırılması planlanıyor. Yönetimin, Trendyol Süper Lig'i sallayacak bir futbolcunun peşinde olduğu öğrenildi.

Fred, Dzeko, Bonucci ve Tadic gibi süper starlara sahip olan sarı-lacivertliler, Arjantinli süper star Angel Di Maria'yı listeye aldı. 36 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin nabız yoklaması yaptığı ortaya çıktı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Geçen sezonun başında Juventus'tan Benfica'ya transfer olan ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayan tangocu, Portekiz ekibinden beklediği haberi alamadı.

Benfica'nın yaşından dolayı opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Portekiz basınında yer alan Di Maria, ülkesi Arjantin'e de dönmek istemiyor. Avrupa'da yoluna devam etme arzusu içinde olan 36 yaşındaki sağ kanada Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık kontrat önereceği gelen bilgiler arasında.

46 MAÇ 16 GOL

Sezon başından bu yana Benfica formasıyla, Liga Portugal, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Allianz Cup, Taça de Portugal ve Supertaça'da 46 maça çıkan Di Maria, 16 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.