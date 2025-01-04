Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek

04 Ocak 2025 15:44 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 15:52

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

Lige verilen aradan önce deplasmanda Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Hatayspor​'u mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig​'de 36 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe​, haftaya lider Galatasaray​'ın 8 puan​ gerisinde giriyor.

Üç eksik oyuncu

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında üç oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek de mücadelede forma giyemeyecek.

Oğuz Aydın'ın durumu belirsiz

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın durumu ise yarın netleşecek. Bir süredir sakatlık yaşayan Oğuz, son iki idmanda takımla çalıştı ve teknik heyetin görev vermesi halinde Hatayspor maçında kadroda yer alabilecek.

İki oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de, Hatayspor maçı öncesinde Sofyan Amrabat ve Samet Akaydın sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, yarın sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.