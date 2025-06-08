Fenerbahçe sürpriz transferde ezeli rakibiyle yarışıyor! Transfer harekatının başı Devin Özek

Fenerbahçe, sürpriz bir transfer hamlesi için ezeli rakibiyle yarışıyor. Yeni Sportif Direktör Devin Özik'in ilk bombası Leroy Sane olabilir!

Fenerbahçe, yeni futbol direktörü Devin Özek yönetiminde transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu Leroy Sane için resmi teklif sundu. Özek'in, bu oyuncuyla doğrudan iletişime geçerek sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE REKABET İSTEMİYOR

Buna karşın Fenerbahçe yönetiminin, bu transfer için Bayern Münih ile yapılan pazarlıkta Galatasaray ile doğrudan rekabete girmeyeceği ifade ediliyor. Bunun yanında yıldız futbolcunun, teklifin şartlarını kabul etmesi durumunda, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlayacağı aktarılıyor.

ÖZEK'E BÜYÜK GÜVEN

Özek'in, Bayer Leverkusen'deki görevinden sonra Fenerbahçe'ye katıldığı ve kulübün futbol yapılanmasında önemli bir rol üstlendiği biliniyor. Fenerbahçe'nin, bu transferle Avrupa pazarında daha etkin bir konuma gelmeyi hedeflediği düşünülüyor