Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadı'na hareket etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe taraftarı, bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadyumu'na hareket etti.
Chobani Stadı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, İETT'ye ait otobüslerle Tüpraş Stadı'na doğru yola çıktı.
Karşılaşmada yaklaşık bin 900 Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadı'na kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.