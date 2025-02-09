Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golü geldi!

Adana
Fenerbahçe, ligde oynadığı Alanyaspor maçında 22. dakikada bulduğu golle tarihi bir an yaşadı.
Sarı-lacivertli takım Akdeniz temsilcisine karşı öne geçmek için bulduğu golde lig tarihinin 4000. golünü buldu. Oğuz Aydın'ın pasında topu filelere gönderen Sebastian Szymanski adını tarihe geçirmiş oldu.
İşte Fenerbahçe'nin önemli gollerini kaydeden futbolcular:
Fenerbahçe'nin lig tarihindeki ilk golünü atan isim Ergun Öztuna olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin ligdeki 1000. golünü Erol Togay kaydetmişti.
Fenerbahçe, lig tarihindeki 2000. gol sevincini Uche Okechukwu ile yaşamıştı.
Sarı-lacivertlilerin ligdeki 3000. golü ise Alex de Souza'dan gelmişti.
Fenerbahçe forması ile ligdeki 4000. gol Sebastian Szymanski'den gelmiş oldu.