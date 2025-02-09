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 | Eyüp Ensar Yesil

Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golü geldi!

Trendyol Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe, lig tarihinin 4000. golünü Szymanski'nin ayağındna buldu. Polonyalı yıldız futbolcu Alanyaspor'a karşı attığı golle adını tarihe geçirmiş oldu.

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Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golü geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 17:05

Fenerbahçe, ligde oynadığı Alanyaspor maçında 22. dakikada bulduğu golle tarihi bir an yaşadı.

Sarı-lacivertli takım Akdeniz temsilcisine karşı öne geçmek için bulduğu golde lig tarihinin 4000. golünü buldu. Oğuz Aydın'ın pasında topu filelere gönderen Sebastian Szymanski adını tarihe geçirmiş oldu.

İşte Fenerbahçe'nin önemli gollerini kaydeden futbolcular:

Fenerbahçe'nin lig tarihindeki ilk golünü atan isim Ergun Öztuna olmuştu.

Fenerbahçe'de 4000. gol heyecanı: Diğer tarihi goller kimlerden geldi? - 3. Foto

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 1000. golünü Erol Togay kaydetmişti.

Fenerbahçe'de 4000. gol heyecanı: Diğer tarihi goller kimlerden geldi? - 4. Foto
Fenerbahçe, lig tarihindeki 2000. gol sevincini Uche Okechukwu ile yaşamıştı.

Fenerbahçe'de 4000. gol heyecanı: Diğer tarihi goller kimlerden geldi? - 5. Foto
Sarı-lacivertlilerin ligdeki 3000. golü ise Alex de Souza'dan gelmişti.

Fenerbahçe'den Alex de Souza Açıklaması

Fenerbahçe forması ile ligdeki 4000. gol Sebastian Szymanski'den gelmiş oldu.
Sebastian Szymanski, gollerine devam etti - Gazete Rize / Rize Haber / Son Dakika Rize Haberleri
 

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